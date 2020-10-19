Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen şampiyonada Khorshidi Paji birinci, Read Samadov ikinci, Simon Lamaze ise üçüncü oldu.

Şampiyona, 17 yaş altı kızlar kategorisinde 24 Ekim’de oynanacak karşılaşma ile devam edecek.

AA