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Dünya Okçuluk Kupası'nda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz sahne alıyor

Dünya Kupası’nda bugün klasik yay müsabakaları yapılacak. Aldıkları başarılarla Türk okçuluğunun yükselmesine yardım eden Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz kürsü için mücadele edecek.

30 Eylül 2018, Pazar 06:00
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Dünya Kupası’nda bugün klasik yay müsabakaları yapılacak. Aldıkları başarılarla Türk okçuluğunun yükselmesine yardım eden Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz kürsü için mücadele edecek. Muhteşem ikili, karşık çiftlerde madalyaya yakın gözüküyor.

Bireyselde ise erkeklerde Mete Gazoz’un yanı sıra Fatih Bozlar mücadele ederken Avrupa şampiyonu Yasemin Anagöz de kadınlarda yarışacak.

Klasik yayda oklar saat 13.15’te kadınlarda atılmaya başlanacak ardından karışık çiftlerde müsabakalar yapılacak. Mücadele TRT Türk’ten yayınlanacak.

Saat 15.00’te de erkeklerde madalya heyecanı yaşanacak.

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