Dünya Motokros’ta son hazırlıklar

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17’nci ayağı bugün Afyonkarahisar’da start alacak. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 90’ı yabancı 5’i Türk toplamda 95 sporcu 4 kategoride şampiyonluk mücadelesi verecek.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en iyi pist unvanı da alan şampiyona öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Teknik Asbaşkanı Ogün Baysan 7 kıtada 178 ülkede yapılacak yayınlarla 1.8 milyar insana ulaşacaklarını ifade etti. Dünya Motokros Şampiyonası’nda Türkiye’yi 5 sporcu temsil edecek. MXGP’de Şakir Şenkalaycı, Murat Başterzi ve Mehmet Çelik, MX2 sınıfında ise Emircan Şenkalaycı ile Mustafa Çetin piste çıkacak.