Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı ilk gün yarışları ile son buldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen şampiyonanın ilk günü sıralama turları ile başladı. Daha sonra 4 ayrı kategorideki yarışlardan 2'sinde 1'inci yarışlar, 2'sinde ise eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T) ile Dünya Bayanlar Şampiyonası'nın (WMX) 1'inci yarışları ve Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Dünya Şampiyonası'nın (MXGP) eleme yarışları büyük bir heyecanla koşuldu.

4 kategorideki yarışlar sonrasında ise ilk gün sonunda ilk üçe giren isimler şu şekilde:

- Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX 2T)

1'inci 30:44'lük derecesi ile Manuel Iacopi

2'nci 30:48'lik derecesi ile Brad Anderson

3'üncü 31:05'lik derecesi ile Mike Kras

- Dünya Bayanlar Şampiyonası (WMX)

1'inci 26:02'lik derecesi ile Courtney Duncan

2'nci 26:14'lük derecesi ile Sara Andersen

3'üncü 26:28'lük derecesi ile Nancy Van De Ven

- Dünya Gençler Şampiyonası (MX2)

1'inci 23:58'lik derecesi ile Jorge Prado

2'nci 24:14'lük derecesi ile Roan Van De Moosdijk

3'üncü 24:19'luk derecesi ile Maxime Renaux

- Dünya Şampiyonası (MXGP)

1'inci 23:41'lik derecesi ile Glenn Coldenhoff

2'nci 23:42'lik derecesi ile Jeffrey Herlings

3'üncü 23:51'lik derecesi ile Jeremy Seewer

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlardan görüntüler

- Genel detaylar

Haber Kodu: 190907071