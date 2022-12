2022 Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Katar'daki dev turnuvaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Lionel Messi'li Arjantin'in, Polonya ve Meksika'nın da bulunduğu C Grubu'ndan çıkıp çıkamayacağı merak konusuydu. Tangocular, ikinci ve üçüncü maçlarda Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla geçince C Grubu'ndan lider olarak son 16 biletini aldı. Son 16'da Avustralya'yı 2-1'le geçen Güney Amerika devi, çeyrek finalde Avrupa'nın elit futbol ülkelerinden Hollanda'yla 2-2 berabere kalsa da seri penaltı atışlarında rakibini devirerek yarı finale çıkmıştı.









Favoriyi eleyerek geldiler

Hırvatistan ise F Grubu'ndan sürpriz bir şekilde Fas'ın ardından ikinci olarak turlamış ve son 16'da Japonya'yı normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında turnuvanın dışına itmişti. Luka Modric'li Hırvatistan çeyrek final mücadelesinde de turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yla yine 1-1 berabere kalmış, yine seri penaltı vuruşlarında 4-2 üstünlük sağlayarak yarı final bileti kapmış, Arjantin'in rakibi olmuştu.

Penaltıların iki yıldızı karşı karşıya...

Arjantin-Hırvatistan karşılaşmasında Lionel Messi'nin yanı sıra Hırvatistan'da da penaltılarda yıldızlaşan kaleci Dominik Livakovic ile 37 yaşındaki kaptan Luka Modric'in performansı merakla bekleniyordu. Zorlu karşılaşmaya 11'de başlayan Messi, Dünya Kupası'nda tam 25. kez forma giydi. 35 yaşındaki futbolcu böylece Alman Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti.

Düelloyu Messi kazandı

Dev mücadelede 34'te Messi ile Livakovic karşı karşıya geldi. Penaltı hakkı kazanan Tangocular'da topun başına Messi geçti, Hırvatlar'da da kalede penaltıların yıldızı Livakovic vardı.

Batistuta'yı geçti

Arjanin'in süperstarı Messi atılabilecek en güzel penaltı atışlarından birini vurdu ve Livakovic'i avlamayı başardı, ülkesini yarı final mücadelesinde 1-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte Messi bir rekoru daha kırdı. Futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri olan tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda Arjantin için en çok gol atan isim oldu. Deneyimli oyuncu, 11. golünü atarak 10 gollü efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geçti.

Aktif futbolcular arasında en iyisi

Ayrıca Messi, aktif futbolcular arasında da Dünya Kupası'nda en golcü isim oldu. Messi'yi; Thomas Müller (10), Kylian Mbappe (9), Cristiano Ronaldo (8) ve Neymar (8) takip ediyor.

Gvardiol'u peşine taktı, asisti yaptı

Bu tarihi golden 5 dakika sonra Julian Alvarez sahneye çıktı ve Arjantin'i soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü. İkinci yarıda da Hırvatistan beklenen reaksiyonu gösteremedi, oyuna ağırlığını koyamadı. 69'da Messi sağ kanattan Gvardiol'u peşine takıp harika bir şekilde ceza alanına girip içeri çevirdi, Alvarez tamamladı ve maçın skorunu belirledi: 3-0.

Klose'yi geride bıraktı

Bu sonuçla Arjantin final biletini alırken, Messi bir rekor daha kırdı. Son golün asistini yapan Arjantinli süperstar, Dünya Kupası tarihinde gelmiş geçmiş en çok skor katkısı yapan oyuncu oldu. 11 gol, 9 asistle 20 gole doğrudan etki eden başarılı futbolcu, Miroslav Klose (16+3), Ronaldo (15+4), Gerd Müller (14+5) ve Pele'yi (12+7) geride bıraktı.