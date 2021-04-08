FIFA'nın futbol geliştirme başkanı Arsene Wenger, önümüzdeki yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda ofsayt görüşmeleri için otomatik bir sistem uygulamaya hazır olacağını söyledi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ise, geçen ay ofsayt yasasını incelemeye devam ettiğini ve VAR incelemeleri için uzun bekleme sürelerini sınırlamak için "yarı otomatik" kararlara izin verecek teknolojiyi test etmeyi planladığını dile getirmişti. Ancak Wenger, ofsayt olursa doğrudan hakemin asistanını bilgilendiren "otomatik" ofsayt teknolojisinin olmasından yana görüş bildiriyor.

2022 yılını işaret etti

FIFA'ya göre yarı otomatik ofsayt teknolojisi, hakem son kararı vermeden önce VAR'a ek bilgi sağlıyor. FIFA'nın futbol geliştirme başkanı Wenger, FIFA'nın Living Football TV'ye verdiği demeçte, "Otomatik ofsayt 2022'ye hazır olacak" dedi

"Otomatik ofsayt sistemi için uğraşıyorum. Bu sistemde sinyal hemen çizgi hakemine gidecek. Beklememiz gereken süre ortalama 70 saniye, bazen 80 saniye. Bu çok önemli çünkü bazı durumlarda gollerin iptal edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.