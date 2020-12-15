Ülkemizi 82 kiloda temsil eden Salih Aydın, İsrailli İgor Petrishin’i (3-0), Romen George Vlad Marie’i (9-6), Çekyalı Oldrich VARGA’yı (8-3), yarı finalde Alman Roland Schwarz'ı (4-1) yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch'e mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi.

130 kiloda Osman Yıldırım, Polonyalı Rafal Andrzej'i (5-1) Cezayirli Hamza Haloui'yi (9-0) sayı tuşuyla Azebaycanlı Beka Kandelaki’yi (10-0) sayı tuşuyla çıktığı finalde Dünya şampiyonu Rus Sergey'e yenildi ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

60 kiloda Ahmet Uyar, bronz madalya için repesajda Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu’yu yenen Belarus Maksim Kazharski ile karşılaştı. İlk devreyi (3-0) önde kapadığı müsabakada 2. devrede ihtar ve çırpma ile 3 puan verdi maç (3-3) sona erdi. Belaruslu güreşçi son puan avantajıyla bronz madalyayı alırken, Ahmet uyar beşinci oldu.

Böylece grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Şerif Kılıç, Salih Aydın, Osman Yıldırım gümüş,Cengiz Arslan ise bronz madalya aldı. Böylelikle Türkiye, grekoromen stilde toplam 4 madalya kazandı. Rusya 7 altın, 2 gümüş madalya ile takım birincisi oldu.