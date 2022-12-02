Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda A ve B Grupları tamamlandı.









Ev sahibi Katar'ın yer aldığı A Grubu'nda ikinci karşılaşmalar sonucunda turnuvaya veda eden ilk ülke belli olmuştu. Katar düzenlediği turnuvaya veda etmiş ve Dünya Kupası'na en erken veda eden ev sahibi olarak kayıtlara geçmişti.

Valencia'lı Ekvador elendi

A ve B Grubu'nda 3. maçlar tamamlandı ve son 16 bileti alan takımlar resmileşti. A Grubu'nda Fenerbahçeli Enner Valencia 3 maçta 3 gole katkı sağlasa da Ekvador'la son maçta Senegal'a 2-0 kaybedince son 16 bileti alamadı. Katar'ın son sırada yer aldığı grupta Hollanda ile Senegal üst tura çıktı.

İngiltere rahat turladı

B Grubu'nda ise 3. maçlar sonucunda her şey resmileşti. İngiltere, Galler'i 3-0 yenerek favori olduğu grubu zirvede bitirdi. Kazananın son 16 turuna çıkacağı maçta ABD de İran'ı tek golle 1-0 devirdi ve ikinci olarak üst tur hakkı kazandı.





Fransa kaybetti ama turladı

30 Kasım'da da 18.00 maçları C Grubu'nda oynandı, İki maçtan da sürpriz sonuçlar çıktı. Tunus, son Dünya şampiyonu Fransa'yı, Avustralya da güçlü rakibi Danimarka'yı 1-0'lık skorlarla geçti. Fransa ve Avustralya 6'şar puanla son 16 biletini alırken, Tunus ile Danimarka kupaya veda etti.

Arjantin rahat geçti

22.00 karşılaşmaları ise D Grubu'ndaydı. Arjantin ile Polonya dev randevuya çıktı, Tangocular sahadan 2-0 galip ayrıldı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Meksika, Suudi Arabistan'ı 2-1 devirdi. Arjantin ile Polonya el el gruptan çıkarken, Meksika ile Suudi Arabistan da el ele turnuvaya havlu attı.

Dünya üçüncüsü gruptan çıkamadı

1 Aralık'ta ise devler sahneye çıktı, kapışmalar nefes kesti. 18.00 seansında F Grubu karşılaşmaları oynandı. Fas, 2. maçlar sonunda kupaya veda eden Kanada ile kozlarını paylaştı. Son Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan ise üçüncüsü Belçika ile karşılaştı. Fas, Kanada'yı 2-1 yendi, Hırvatistan-Belçika maçı golsüz eşitlikle bitti. Böylece 'altın jenerasyon' olarak lanse edilen Belçika turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Sürpriz lider!

Bir sürpriz de 22.00 seansında yaşandı. 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen E Grubu'nda Japonya-İspanya, Kosta Rika-Almanya karşılaşmaları oynandı. İlk maçta Almanlar'ı deviren Japonlar, İspanyollar'ı da yıktı. Kosta Rika ise 2-1 öne geçtiği maçta Panzerler'e 4-2 mağlup oldu. Her gol sonrasında ihtimal hesaplarının yaptığı grupta Japonya lider, İspanya ise Almanya'nın averajla önünde ikinci sırada çıktı. Panzerler 2018'den sonra 2022'de de grup aşamasında Dünya Kupası'na veda etti. Kosta Rika da bir an gruptan çıkma şansı yakalasa da elenen diğer ülke oldu.

EŞLEŞMELER NETLEŞİYOR

Hollanda - ABD / İngiltere - Senegal

Böylece Dünya Kupası'nda ilk eşleşmeler de belli oldu. A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le eşleşti.





Arjantin - Avustralya / Fransa - Polonya

C Grubu'nun lideri Arjantin, D Grubu'nun ikincisi Avustralya ile D Grubu'nu zirvede tamamlayan Fransa da C Grubu'nun ikincisi Polonya'yla son 16 Turu'nda kapışacak.

Japonya-Hırvatistan / Fas-İspanya

E Grubu'nun sürpriz lideri Japonya, F Grubu'nun ikincisi İspanya ile eşleşti. F Grubu'nun lideri Fas da E Grubu'nun ikincisi Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. İki gruptaki sürpriz sonuçlar aslında olası eşleşmeleri beraberinde getirdi.

Diğer eşleşmeler oynanacak son grup maçlarının ardından belli olacak.