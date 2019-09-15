Basketbolun en büyüğü bugün belli olacak. Çin’in ev sahipliği yaptığı Dünya kupası’nda final heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk için Arjantin ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki takım da organizasyon öncesi favoriler arasında gösterilmiyordu. En son 2006’da Dünya şampiyonu olan İspanya kadrosundaki eksiklere rağmen 13 yıl sonra tarihinde ikinci kez final oynama başarısı gösterecek. Skor yönünden özellikle, nBA’de bu sezon şampiyonluk yaşamış Marc Gasol’un eline bakan ve rubio ile Llull’un etkili olduğu takımın karşısında ise, inanılmaz bir hikaye yazan Arjantin olacak.

Arjantin’in 69 yıllık özlemi

İspanya’nın finaline oranla, 39 yaşındaki Scola’yı kadrosunda bulunduran Arjantin’in Dünya kupası’nda kürsü için esamesi bile okunmuyordu. Ancak Tangocular herkesin yüzünü kara çıkardı. Özellikle de gençlere taş çıkaracak performansıyla Scola takımın adeta sırtladı, Campazzo’yla birlikte Arjantin’i 17 yıl sonra finale taşıdı.

Finale gelene kadar İspanya’ya oranla daha güçlü rakipleri eleyen Arjantin, çeyrek finalde şampiyonluk favorisi Sırbistan’ı ardından da ABD’yi yenen Fransa’yı geçen Arjantin ‘İnanmış takım’ özelliğiyle üstün görünüyor. Scola ve arkadaşları şimdi de 1950’de oynanan ilk Dünya kupası’nı kazanan Arjantin’i 69 yıl sonra ikinci kez şampiyonluk kürsüsüne çıkarmak istiyor. Öte yandan TSİ 11.00’deki üçüncülük maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya gelecek.