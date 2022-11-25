Dünya Kupası’na Fenerbahçe damgası

Fenerbahçe , Dünya Kupası’na sadece 2 oyuncu gönderdi. Enner Valencia, Ekvador’la; Michy Batshuayi ise Belçika ile dev turnuvaya katıldı. Kupanın ilk gününe Valencia damga vurmuştu. Ekvador’un ev sahibi Katar’ı 2-0 yendiği maçta 2 gol de tecrübeli oyuncudan gelmişti.

Önceki gün ise Batshuayi sahne aldı. 28 yaşındaki forvet, Lukaku’nun sakatlığı nedeniyle Kanada karşısına ilk 11’de çıktı. Batshuayi, zorlu geçen maçın 44. dakikasında Alderweireld’in uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Borjan’ı avladı. Yıldız futbolcunun tek sayısı, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika’nın Dünya Kupası’na 3 puanla başlamasını sağladı.

Oyuncuları en fazla gol atan takımlar arasında

Forvetlerinin performansı sayesinde Fenerbahçe, sadece 2 oyuncu göndermesine rağmen Dünya Kupası’nın ön plana çıkan kulüplerinden biri oldu. Sarı- Lacivertliler, dev turnuvanın ilk 4 gününde, oyuncuları en fazla gol atan (3) takımlar arasında yer aldı. Fenerbahçe, İspanyol devi Barcelona ve Fransız devi PSG ile birlikte zirveyi paylaştı.

Valencia, Hollanda karşısında

Bugün sahne bir kez daha Enner Valencia’nın olacak. Ekvador, grubun favorisi olarak gösterilen Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

‘Türkiye’de çok mutlu’

Enner Valencia’nın menajeri Gonzalo Vargas, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Vargas, “Enner şu anda tamamen Dünya Kupası’na odaklanmış durumda. Sadece Ekvador ile yapacaklarını düşünüyor. Dünya Kupası’nın ardından elimizdeki farklı seçenekleri analiz ederek en iyi kararı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertliler’in yüreğine su serpecek sözler sarf eden menajer Gonzalo Vargas, “Enner, Türkiye’de çok mutlu. Bu nedenle önceliği Fenerbahçe olacak” dedi. Vargas, Valencia’nın Dünya Kupası performansıyla ilgili olarak ise, “2 Dünya Kupası’nda oynadığı 5 maçta 5 gol attı. Bu turnuvadan daha ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum” yorumunu yaptı.