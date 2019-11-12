Dünya Kupası U-17 Çeyrek Finali Fransa - İspanya maç sonucu: 6-1
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fransa, İspanya'yı 6-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Fransızların yıldız orta sahası Adil Aouchiche ise 1 gol 2 asistle maça damga vurdu ve yine adını dünyaya duyurmayı başardı.
U-17 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İspanya'yı darmadağın etti ve adını yarı finale yazdırdı.
9. dakikada İspanya Karabinaite'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Fransızlar İspanyolları bu golü attıklarına pişman ettiler.
Fransızların golleri şu isimlerden geldi.
21' Kouassi
36' Mbuku
46' Isaac Lihadji
54' Timothee Pembele
59' Georginio Rutter
90' Adil Aouchiche
Dünyanın konuştuğu orta saha: Adil Aouchiche
Fransa'nın PSG altyapısında oynayan Cezayir asıllı orta saha oyuncusu Adil Aouchiche ise tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İspanya karşısında 1 gol, 2 asist ile oynayan 17'lik orta saha, bir forvet olmamasına karşın attığı gollerle herkesin beğenisini kazanıyor.
Aouchiche, U-17 Fransa Milli Takımı formasıyla 23 maçta 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Barcelona istiyor
Genç orta saha şimdiden tüm dünyanın gözlerini üzzerine çevirmesini sağlarken İspanyol devi Barcelona'nın da bir süredir onu takip ettiği biliniyor.
Paris Saint Germain altypaısından çıkan ve bu sezon as takımla Ligue 1'de bir maçta 65 dakika oynama fırsatı bulan oyuncuyu Fransızların kolay kolay bırakması ise beklenmiyor.