U-17 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İspanya'yı darmadağın etti ve adını yarı finale yazdırdı.

9. dakikada İspanya Karabinaite'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Fransızlar İspanyolları bu golü attıklarına pişman ettiler.

Fransızların golleri şu isimlerden geldi.

21' Kouassi

36' Mbuku

46' Isaac Lihadji

54' Timothee Pembele

59' Georginio Rutter

90' Adil Aouchiche

Dünyanın konuştuğu orta saha: Adil Aouchiche

Fransa'nın PSG altyapısında oynayan Cezayir asıllı orta saha oyuncusu Adil Aouchiche ise tüm dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. İspanya karşısında 1 gol, 2 asist ile oynayan 17'lik orta saha, bir forvet olmamasına karşın attığı gollerle herkesin beğenisini kazanıyor.

Aouchiche, U-17 Fransa Milli Takımı formasıyla 23 maçta 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Barcelona istiyor

Genç orta saha şimdiden tüm dünyanın gözlerini üzzerine çevirmesini sağlarken İspanyol devi Barcelona'nın da bir süredir onu takip ettiği biliniyor.

Paris Saint Germain altypaısından çıkan ve bu sezon as takımla Ligue 1'de bir maçta 65 dakika oynama fırsatı bulan oyuncuyu Fransızların kolay kolay bırakması ise beklenmiyor.