A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda play-off turu oynamaya hak kazandı. Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay Yıldızlıların muhtemel rakipleri ise şöyle; Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler

Kura çekimi 26 Kasım’da

24-29 Mart 2022’deki play-off etabının kura çekimi 26 Kasım’da gerçekleştirilecek

12 takım 4’erli 3 gruba ayrılacak

Tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak

Finalde kazanan 3 takım Dünya Kupası’na katılacak

Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final maçları, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. play-off turunda final karşılaşmaları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası bileti alan 3 takım daha belli olacak.







