2022 FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2022, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Dünya Kupası'nda maçlar Katar'ın Lusail, Havr, Doha, Er-Reyyan ve Vekre şehirlerinde oynanacak. Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

Dünyanın dört bir köşesinden oyuncular, antrenörler ve taraftarların heyecanla takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Turnuva, Katar'da yaz sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'ta gerçekleşecek. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı 8 stat ise şu şekilde: Lusail Iconic Stadyumu, Al Bayt Stadyumu, 974 Stadyumu, Al Thumama Stadyumu, Eğitim Şehri Stadyumu, Ahmed bin Ali Stadyumu, Halife Stadyumu, El-Vakrah Stadyumu.

Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak ve 18 Aralık 2022 tarihinde, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecek. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız maalesef yer alamayacak. Türkiye'de 2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Katar'da zaferi kovalamak isteyen 32 ülke olacak. Hatırlanacağı üzere 2018'de Fransa kupayı kazanmış, son şampiyon unvanını elde etmişti.

Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılacak? Dünya Kupası grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 Dünya Kupası'nın favori takımları kimler?

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, kupanın yine favorileri arasında yer alıyor. Güney Amerika'dan Brezilya, Arjantin kupanın doğal favorileri.. Avrupa'dan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Portekiz, kupanın yüksek şans verilen diğer takımları. Son Avrupa şampiyonu İtalya ise Dünya Kupası Play-Off'unda Kuzey Makedonya'ya sürpriz bir şekilde elenmişti.