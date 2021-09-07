FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenme fikri çok tartışılan konulardan biri oldu. UEFA Başkanı Ceferin'in mevcut düzen olan 4 yılda bir düzenlenmesi yönünde fikrini beyan etmesinin yanında FIFA'nın eski oyuncuların görüşüne başvuracağı belirtildi. Danışma listesinden Okocha, Mondragon, Didier Drogba gibi ülkemizde oynamış isimlerde var.

Toplam 6 kıtadan bir grup üst düzey futbolcu ve antrenör, küresel futbolun geleceğine ilişkin devam eden istişare sürecinin bir parçası olarak bu hafta FIFA Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsène Wenger'e katılacak.

Doha'da gerçekleşecek toplantıya;

Ali Al-Habsi (Umman), Emmanuel Amuneke (Nijerya), Jared Borgetti (Meksika), Tim Cahill (Avustralya), Youri Djorkaeff (Fransa), Avram Grant (İsrail), Sami Khedira (Almanya), Alexi Lalas (ABD), Marco Materazzi (İtalya), Ryan Nelsen (Yeni Zelanda), Nuno Gomes (Portekiz), Roberto Carlos (Brezilya), Ronaldo Luis Nazário de Lima (Brezilya), Mikaël Silvestre (Fransa), Peter Schmeichel (Danimarka), David Suazo (Honduras), David Trezeguet (Fransa), Pablo Zabaleta (Arjantin), Sami Al-Jaber (Suudi Arabistan), Alessandro Altobelli (İtalya), Iván Córdoba (Kolombiya), Didier Drogba (Fildişi Sahili), Gelson Fernandes (İsviçre), Geremi Njitap (Kamerun), Mustapha Hadji (Fas), Keisuke Honda (Japonya), Júlio César (Brezilya), Jürgen Klinsmann (Almanya), Javier Mascherano (Arjantin), Lothar Matthäus (Almanya), Faryd Mondragón (Kolombiya), Jay-Jay Okocha (Nijerya) , Michael Owen (İngiltere), John Terry (İngiltere), Yaya Touré (Fildişi Sahili), Marco van Basten (Hollanda), Antonio Valencia (Ekvador) ve Javier Zanetti (Arjantin) gibi 80'den fazla faal ve eski oyuncu ile teknik direktör katılacak.



