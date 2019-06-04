Dünya Kupaları’nda Ümit’ten 7. altın

Barfikste ‘The Samiloglu’ hareketiyle dünya cimnastik literatürüne adını yazdıran 39 yaşındaki Ümit Şamiloğlu, Dünya Kupaları’nda 7. altın madalyasına uzandı.
Slovenya’nın Koper kentinde gerçekleştirilen Dünya Challenge Kupası’nda mücadele eden milli sporcumuz, barfiks finalinde 14,350’le puanla altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanyalı Frank Baines 14.050’yle 2. sırada yer aldı. 2018 Mersin, 2016 Slovenya, 2016 Hırvastistan, 2016 Mersin, 2015 Almanya’da barfikste altın madalya elde etmişti.