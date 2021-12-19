FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. VakıfBank'a şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyileri de belirlendi. En iyi smaçör VakıfBank'tan Gabi Guimaraes, en iyi smaçör Fenerbahçe Opet'ten Arina Fedorovtseva, en iyi orta oyuncu Imoco Conegliano'dan De Kruijf, en iyi orta oyuncu VakıfBank'tan Zehra Güneş, en iyi libero Imoco Conegliano'dan De Gennaro, en iyi pasör Imoco Conegliano'dan Joanna Wolosz, en iyi pasör çaprazı ve en değerli oyuncu VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.