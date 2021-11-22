Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın mücadele edeceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın biletlerinin satışları sürüyor.

Voleybolseverler karşılaşmaların biletlerini, ikifarklı kategoride (günlük ve kombine) "biletinial.com" internet adresinden temin edebilecek.

Ankara Spor Salonu’nda 15-19 Aralık’ta düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet A Grubu’nda İtalya’dan A.Carraro ImocoConegliano ve Brezilya’dan Dentil PraiaClube’yle, VakıfBank ise B Grubu’nda Kazakistan’dan Altay ve Brezilya’dan Minas TenisClube’yle mücadele edecek.