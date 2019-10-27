Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda 16 madalya!

Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda milli sporcular, 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 16 madalya aldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, sporcuları tebrik ederek, “Madalyaları tüm şehit ve gazilerimiz ile Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele veren güvenlik güçlerimize armağan ediyorum” dedi.

Organizasyonda madalya alan sporcularımız

Altın: Çiğdem Kırvaç, Gülüzar Kara

Gümüş: Dilara Keleş, Muhammed Sait Öncül, Soner Şen, Recep Men

Bronz: Kübra Akbulut, Mevlana Altuntaş, Savaş Yüksel, Turgut Dağdağan, Barış Güzel, Ali Koyuncu, Cemil Yıldırım, Gözde Nur Göktaş, Hasan Eripek, Mustafa Türk