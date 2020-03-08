Dünya Kadınlar Günü’nde tenis turnuvası düzenlendi

Ankara Tenis Kulübü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde turnuva düzenlendi. Organizasyona 32 kişi katıldı. Turnuva sonucunda genel sıralamada Nuray Karancı şampiyonluğa ulaşırken; A kategorisinde Berna Çolakoğlu, B kategorisinde Fatma Erdem, C kategorisinde de Ayşegül Görgülü birinci oldu.

Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuva gelirinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını söyledi.

Turnuvayı kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini belirten Benli, "Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddete karşı bugün hepimiz mor giyindik. Tüm sporcu kadınlarımız üstünde Atatürk’ün ’Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir’ sözünün yazılı olduğu tişört giydi. Katkılarından ötürü Atael Koleji’ne de ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Turnuva kapsamında "Endometriozis ve Kadın Hastalıkları Farkındalık Etkinliği" adıyla bir de konferans gerçekleştirildi.

AA