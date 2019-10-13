Rusya’da devam eden Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 3 sporcumuz finale çıktı.

Dün yapılan yarı final müsabakalarında sabah seasında 51 kiloda Buze Naz Çakıroğlu ringe çıktı. Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazanan ilk kadın boksör olan Çakıroğlu, 6 kez Dünya şampiyonu olmuş, Hintli Chungneijang Mary Kom Hmangte’ye şans tanımadı.

Akşam seansında 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ile 81 kiloda Elif Güneri mücadele etti. Sürmeneli, ev sahibi Rusya’dan Saadat Dalgatova’yı yenerken, Güneri de Vietnamlı Huong Ngyuen Thi’yi yendi.

Bu sonuçla 3 final başarısı gösteren Türkiye şimdiden 3 gümüş madalyayı da garantilemiş oldu.

Finaller TSİ 11.00’de başlayacak

Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile bugün finalde karşılaşacak.