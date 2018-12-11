Dünya kadın voleyboluna Türk damgası!

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Vakıfbank 3. kez altın madalya kazanırken, Eczacıbaşı da bronz madalyanın sahibi oldu. Türk ekipleri böylece uluslararası alanda 16’sı 2010’dan bu yana olmak üzere toplam 19 şampiyonluk kazandı.

11 Aralık 2018, Salı 06:18
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Dünya kadın voleyboluna Türk damgası!

Türk kadın voleybol takımlarının başarısına bir yenisi daha eklendi. Son olarak VakıfBank’ın şampiyonluğa ulaştığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türk takımları 6 şampiyonlukla zirvede yer aldı. VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü olurken bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da elde etti. Kadın voleybolunda Türk takımlarının hem Avrupa hem de dünya arenasında özellikle de son 8 yıla tam 16 şampiyonluk sığdırması göğsüzümü kabarttı.

Son 8 yılda 16 kupa

1999’da Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nı kazanan Eczacıbaşı’nın Türkiye’ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı. Ardından Vakıfbank aynı başarıyı 2004’te Top Team Kupası’nda ve 2008’de Challenge Kupası’nda elde etti. İşte bu şampiyonluklar, Türk kadın voleybolunun da yükselişinin mihenk taşları oldu. 2010’dan itibaren 8 yıllık süreçte, birçok temsilcimiz Final-Four oynama başarısı yakalarken, Vakıfbank (7), Eczacıbaşı (4), Fenerbahçe (3) ve Bursa BŞB. (2) Türkiye’ye toplam 16 kupa getirdi.

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