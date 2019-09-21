Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalya beklediğimiz isimlerin başında gelen Taha Akgül sürprize yer vermedi.

Serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz rakiplerine puan vermeden finale çıkmayı başardı. İlk turu, seribaşı olduğu için maç yapmadan geçen Taha Akgül ikinci turda Moldova’dan Alexandr Romanov’u 8-0, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasanboy Rakhimov’u da 3-0 ve yarı finalde de Çinli Zhiwei Deng’i 5-0 mağlup ederek kariyerinde 4. kez Dünya Şampiyonası’nda finale kaldı.

Milli güreşçimiz daha önce 2014 ve 2015’te altın madalya kazanmış, 2017’de ise gümüş madalya elde etmişti.

Dev mücadele bugün

2018 Dünya Şampiyonası’nda hiç beklenmedik bir şekilde erken elenen ve madalya alamayan Taha Akgül bu final başarısıyla geçen yılki kürsü dışında kalmanın başarısızlığını da yenmiş oldu. 28 yaşındaki sporcumuz bugün yapacağı şampiyonluk maçında bir başka rövanşı daha almaya çalışacak.

Bu kilodaki en büyük rakibi olan Gürcü Geno Petriashvili karşısında hem altın madalya hem de 2017 Dünya finalinin rövanşı için mücadele edecek. Final müsabakaları TSİ 15.00’te başlayacak.

4 güreşçimiz mindere çıkıyor

Şampiyonada bugün 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Fatih Erdin ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak. Eleme müsabakalar TSİ 08.00 ’da başlayacak.