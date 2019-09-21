Dünya Şampiyonası’nda serbest stil güreşin ilk gününde mindere çıkan ve adını finale yazdırma başarısı gösteren 57 kilodaki Süleyman Atlı dün şampiyonluk için mindere çıktı. 2018 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan ve bu kez altın için mücadele veren 25 yaşındaki güreşçimiz, son dünya şampiyonu Zavur Uguev’le karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 3 dakikasında, iki halterci de çok kontrollü bir oyun sergiledi, Atlı pasif oyun nedeniyle bu bölümü 1-0 geride kapattı.

3-3’ten sonra...

Müsabakanın ikinci yarısı ise çok hızlı başladı. Uguev’in hücumlarından kurtularak sayı bulan milli güreşçimiz skoru 3-3’te eşitlese de eline geçen sayı fırsatlarını değerlendiremedi. Kalan bölümde Rus güreşçi üst üste sayılar bularak 13-3’lük teknik tuşla zafere gitti.

2020 Tokyo Oyunları’na gitmeyi daha önce garantileyen Süleyman Atlı, kariyerinde 2. kez dünya kürsüsüne çıkarak gümüş madalya elde etti.

Günün diğer müsabakalarında kadınlar 68 kiloda Buse Tosun repesaj maçlarını kazanamadı ve madalya şansını yitirdi.