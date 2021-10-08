Milli güreşçi Ekrem Öztürk, Norveç’te düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda 5. oldu. Oslo’da devam eden organizasyonda Ekrem Öztürk, grekoromen stil 55 kilo bronz madalya maçında dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılaştı. Müsabakadan 5-2 galip ayrılan Azerbaycanlı güreşçi bronz madalya kazanırken, Ekrem organizasyonu sıkletinde 5. sırada tamamladı.

Ekrem Öztürk, 2018 Dünya Güreş Şampiyonası’nda üçüncü olmuştu.

Osman Yıldırım repesaj maçı yapacak

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Osman Yıldırım, yarın repesaj maçına çıkacak. Osman, çeyrek finalde yenildiği Rus Zurabi Gedekhauri’nin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Milli güreşçi, Litvanyalı Mantas Knystautas ile yapacağı repesaj maçını kazanması durumunda üçüncülük müsabakasında Gürcü Iakobi Kajaia ile karşı karşıya gelecek.

Milli sporcular Ahmet Uyar (60 kilo) ve İbrahim Tığcı (97 kilo) ise organizasyona veda etti.

ANKARA (AA)