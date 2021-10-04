Erkekler serbest stilde 65 kilo repesaj müsabakasında Hint Rohit Rohit’e 12-2 sayı tuşuyla yenilen Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya maçına çıkma şansını değerlendiremedi. 70 kilo ilk turunda Yemenli Hüseyin Abdullah Al Azzani’yi 10-0 sayı tuşuyla yenen Avrupa şampiyonu Mustafa Kaya, ikinci turda Gürcü Zurabi Iakobishvili’ye 7-2 mağlup olarak elendi.

Avrupa şampiyonu bir diğer milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo ilk turunda Nepalli Sumir Kumar Sah’ı 10-0 sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Ukraynalı Mahamed Zakariiev’e 3-2 öndeyken son dakikada verdiği puanlarla 6-3 yenilen Süleyman da rakibinin finale çıkamamasıyla madalya şansını kaybetti.

Kadınlarda 55 kiloda mücadele eden Mehlika Öztürk, Nijeryalı Esther Omolayo Kolawole’ye 10-4, 62 kiloda güreşen Merve Karadeniz, Belaruslu Veranika Ivanova’ya 13-2 sayı tuşuyla yenilerek organizasyona veda etti. (AA)