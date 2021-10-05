Başkent Oslo’da gerçekleştirilen şampiyonanın 5. gününde yarın kadınlar 57, 59, 68, 72 ve 76 kilolarda milli güreşçiler mindere çıkacak. Oslo’daki organizasyonda 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Nesrin Baş ve 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk müsabakalarını yapacak.

İlk turda Elvira Kamaloğlu Moğol Davaachimeg Erkhembayar, Ebru Dağbaşı ABD’li Maya Nelson, Nesrin Baş Kanadalı Olivia Grace Di Bacco ile karşılaşacak.

23 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu ise ABD’li Kylie Welker ile karşı karşıya gelecek.

Bugün kadınlar 76 kilo müsabakasında dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Adeline Gray’a yenilen Ayşegül Özbege, ABD’li güreşçi finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etmişti.

Yarın repesajda Hint Kiran Kiran ile mücadele edecek Ayşegül, rakibini yenerse Mısırlı Samar Amer İbrahim Hamza ile bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Bugün güreşen Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo) ve Aslı Demir (65 kilo) elenmişti.

Avrupa ve dünya üçüncüsü Evin, ilk turda Moğol Otgonjargal Dolgorjav’a yenilerek organizasyona erken veda etti.

İlk turda Alman Annika Wendle’yi 5-3 yenen Zeynep, ikinci turda Tokyo Olimpiyatları üçüncüsü güçlü rakibi Moğol Bat Ochir’i 8-2 öndeyken tuşla mağlup etti. Çeyrek finalde Avrupa ikincisi Khrystyna Bereza’ya yenilen Zeynep, Ukraynalı güreşçi finale yükselemediği için elenmişti.

Oslo’da ilk maçında Kenyalı Winrose Alivisa’yı 4-0 öndeyken tuşla yenen Aslı, çeyrek finalde Bulgar Mimi Hristova’ya mağlup olarak şampiyonanın dışında kalmıştı.

AA