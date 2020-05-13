Dünya genelinde corona virüste son durum

İSPANYA’DA SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 184 ÖLÜM

İspanya’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 184 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 27 bin 104’e çıktı.

İspanya’da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 184 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 104’e yükselirken; İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 271 bin 95 olduğunu açıkladı.

HOLLANDA’DA SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 52 ÖLÜM

Hollanda’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 5 bin 562’ye çıktı.

Hollanda’da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede son bir günde 52 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 562’ye yükselirken; Hollanda Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayıısnın 43 bin 211 olduğunu açıkladı.

İRAN’DA CORONA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 6 BİN 783’E YÜKSELDİ

İran’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 783’e yükseldi.

İran’da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 783’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1958 artarak 112 bin 725’e ulaştığını açıkladı.

İSVEÇ’TE SON 24 SAATTE CORONA VİRÜSTEN 147 ÖLÜM

İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 147 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 460’a çıktı.

İsveç'te son bir günde 147 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 460’a yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 637 artarak, 27 bin 909’a yükseldi.

DHA