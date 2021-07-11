İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel bizleri gururlandırmaya devam etti. Milli sporcu dün yapılan bin 500 metre serbest finalinde 15.55.23'lük derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Bu derece aynı zamanda Avrupa rekoru olarak da kayıtlara geçti. Aynı yarışta ülkemizi temsil eden Deniz Ertan ise 16.14.26'yla ikinci olarak gümüş madalya aldı. Şampiyonada ikinci kez Avrupa rekoru kırarak zafer elde eden sporcumuz çarşamba günü de 800 metre serbestte bizleri sevindirmişti. 16 yaşındaki yüzücümüz 800 metre serbestte 8.21.29'la Avrupa rekoru kırıp altın madalyaya ulaşmıştı.

İki de final var

Şampiyonanın son günü olan bugün iki sporcumuz finalde yüzecek. Berke Saka erkekler 200 metre sırtüstü yarı finalinde 2.00.11'le son 8'e adını yazdırdı. Südem Denizli de kadınlar 200 metre sırtüstünde 2.17.88'le finalde yüzme hakkı elde etti. 50 metre serbest yarı finalinde Efe Hacısalihoğlu 23.10'luk derecesiyle finale kalamadı. 200 metre serbestte final yüzen Batuhan Filiz ise 1.50.53'le 7. oldu.

Deniz'den ikinci gümüş

Merve Tuncel'in Avrupa rekoru kırarak şampiyon olduğu bin 500 metrede ikinci sırayı alan Deniz Ertan şampiyonada ikinci kez gümüş madalya kazandı. Ertan salı akşamı 400 metre karışıkta ikinci sırayı almıştı. Deniz Ertan o yarışta; 4.42.59'la şampiyon olan Büyük Britanyalı Katie Shanahan'ın ardından 4.43.65'le gümüş madalyanın sahibi olmuştu.