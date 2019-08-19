Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye, 19 sporcuyla mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular şunlar:

Kadınlar:

Aleyna Özkan, Beril Böcekler, Gizem Güvenç, Sudem Denizli, Zehra Duru Bilgin, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Doğa Babacan, Defne Taçyıldız, Defne Coşkun

Erkekler:

Baturalp Ünlü, Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Mert Ali Satır, Berke Saka, Demirkan Demir, Derin Hansoy, Emir Şimşek, Bora Gülşen