  • Haberler
  • Halter
  • Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na 12 Türk sporcu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na 12 Türk sporcu

Fiji Adaları Cumhuriyeti’nde, 1-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye’yi 6’şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

30 Mayıs 2019, Perşembe 09:57
- A +
Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na 12 Türk sporcu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji Adaları Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

Başkent Suva’da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’yi 6’şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Erkekler:

61 kilo: Caner Toptaş ve Doğan Dönen

67 kilo: Yusuf Göçmenoğlu

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek

102 kilo: Cebrail Acar

109 kilo: Yıldıray Kaplan

Kadınlar:

45 kilo: Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent

71 kilo: Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...