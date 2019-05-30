Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na 12 Türk sporcu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji Adaları Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

Başkent Suva’da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’yi 6’şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

Erkekler:

61 kilo: Caner Toptaş ve Doğan Dönen

67 kilo: Yusuf Göçmenoğlu

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek

102 kilo: Cebrail Acar

109 kilo: Yıldıray Kaplan

Kadınlar:

45 kilo: Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent

71 kilo: Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin