Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na 12 Türk sporcu

Dünya Gençler Halter Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fiji Adaları Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.
Başkent Suva’da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye’yi 6’şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda podyuma çıkacak Türk sporcular ve sıkletleri ise şöyle:
Erkekler:
61 kilo: Caner Toptaş ve Doğan Dönen
67 kilo: Yusuf Göçmenoğlu
73 kilo: Muhammed Furkan Özbek
102 kilo: Cebrail Acar
109 kilo: Yıldıray Kaplan
Kadınlar:
45 kilo: Ayşe Doğan
49 kilo: Pelinsu Bayav
59 kilo: Ayşegül Çakın
64 kilo: Nuray Levent
71 kilo: Berfin Altun
76 kilo: Dilara Narin