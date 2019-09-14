Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, sarı kırmızılı forma ile iyi bir başlangıç yaptı. Dün oynanan Kasımpaşa maçında takımınıa galibiyeti getiren golü kaydeden Kolombiyalı golcüyü dünya konuştu.

İşte dış basının Falcao manşetleri!

Calciomercato: “Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.”

AD (Netherlands): "Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi."

A Bola: “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.”

Marca (Colombia): "Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor."

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