Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, 3 milli sporcu ringe çıktı.
Son 16 turu müsabakalarında, milli sporculardan 86 kiloda Burak Aksın, Alman rakibi Alexander Okafor'u, +92 kiloda ise Berat Acar, Bulgar rakibi Petar Belberov'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
54 kiloda ise Muhammet Saçlı, Brezilyalı Michael Trinidade'ye yenilerek şampiyonaya son 16 turunda veda etti.
AA