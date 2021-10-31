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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Millilerden iki çeyrek final

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.

31 Ekim 2021, Pazar 19:31 Son Güncelleme:
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Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Millilerden iki çeyrek final

Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda iki milli sporcu, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonanın 7. gününde, 3 milli sporcu ringe çıktı.

Son 16 turu müsabakalarında, milli sporculardan 86 kiloda Burak Aksın, Alman rakibi Alexander Okafor'u, +92 kiloda ise Berat Acar, Bulgar rakibi Petar Belberov'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

54 kiloda ise Muhammet Saçlı, Brezilyalı Michael Trinidade'ye yenilerek şampiyonaya son 16 turunda veda etti.

AA

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