Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda 20 yıl sonra gelen finalde heyecan bu akşam yaşanacak. 63.5 kilodaki Kerem Özmen finalde son Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Kübalı Andy Cruz Gomez'le altın madalya için kapışacak. Kerem Özmen'in finali TSİ 20.00'de başlayacak akşam seansı listesinde 3. maç olarak görünüyor. Mücadele TRTSporYıldız'dan naklen yayınlanacak. Dünya Erkekler Boks Şampiyonası tarihinde 14 yıllık madalya, 20 yıllık da final hasretini bitiren Kerem Özmen zorlu bir rakip karşısında şampiyonluk arayacak. Milli sporcumuz kaybetse bile dünya arenasında Türkiye'nin 4. gümüş madalyasını elde edecek. Dünya erkek boks tarihinde daha önce 1991'de Akın Kuloğlu (75kg), 1995'te Nurhan Süleymanoğlu (63.5) ve 2001'de Agasi Ağagüloğlu (54kg) gümüş madalya kazanmıştı.