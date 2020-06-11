Çağlar, Cenk ve Merih'ten sonra bir milli futbolcumuz için daha dev kulüpler transfer etmek için atağa kalktı. Le Havre kulübünde forma giyen Umut Meraş için Porto ve Arsenal’in devreye girdiği ve yaz transfer döneminde iki kulübün de resmi teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Sezon başında Beşiktaş ’a transferi son anda gerçekleşmeyen Ocak ayında ise Galatasaray ’ın kadrosuna katmaya çalıştığı ancak Le Havre’nin 10 milyon euroluk talebi sonrasında transferi gerçekleşmeyen Umut Meraş’a dev kulüpler talip oldu.

Alex Telles’i sezon sonunda PSG ya da Chelsea’ye satma planları yapan Porto kulübü Brezilyalı oyuncunun veliahtını buldu. Telles’i önemli bir bonservis geliri ile satmak isteyen Porto kulübü yerine ise Umut Meraş’ı transfer etmek istiyor. (Hürriyet)