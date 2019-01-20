Dünya devi, Cedric Bakambu transferi için devrede!

Bir dönem Bursaspor forması da giyen Demokratik Kongolü golcü Cedric Bakambu hakkında İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sport gazetesinde yer alan habere göre Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Sinobo Guoan'da top koşturan 27 yaşındaki golcü oyuncu için Katalan devi Barcelona devreye girdi.

Munir El Haddadi'nin Sevilla'ya gönderilmesinden sonra Luis Suarez'den başka 9 numarası kalmayan Barça'nın Bakambu için Çin kulübüyle resmi temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Gazete, yapılan ilk tekliften olumlu yanıt alınmamasına karşın Bakambu'nun kulüple konuşarak transferi için izin isteyebileceğini öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler