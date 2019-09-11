İspanya’da La Liga Yönetimi, kulüplerin teknik heyet ve oyunculara ödeyecekleri maaş limitlerini açıkladı. Buna göre 2019-2020 sezonunda Barcelona en yüksek sınıra sahip takım oldu.

Geçen yıl 632.971 milyon Euro sınırı olan Katalan ekibi, oyunculara ve tüm personeline ödediği maaşta bu yıl 671.4 milyon Euro’yu (4.3 milyar TL) aşamayacak. Real Madrid 641 milyon Euro (4.1 milyar TL), Atletico Madrid ise 348.5 milyon Euro (2.2 milyar TL) harcayabilecek. Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakibi Getafe’nin limiti ise 56.280 milyon Euro (355 milyon lira) oldu.