Dünya devi Barcelona batıyor mu? Büyük korku!

Dünya devi Barcelona'da büyük korku yaşanıyor. Tarihinde büyük başarılar ve yıldızlar olan Katalan kulübünün iflasın eşiğinde olduğu belirtildi. Katalan medyasından Esport3'ün haberine göre, kulübün oyunculara yaptığı son yüzde 30'luk maaş kesintisi talebi de reddedildi. Bilindiği üzere Lionel Messi'nin de dahil olduğu birçok oyuncu yönetimden gelen talepleri reddediyordu. Kulübün bu akşam saatlerine kadar indirimli sözleşmeleri hayata geçirme zorunluluğu bulunuyordu ancak oyuncular yine iknâ edilemedi.

İstifa etmeden önce Bartomeu tehlikeyi işaret etmişti!

Kısa süre önce görevi yönetim kuruluyla birlikte bırakan eski başkan Josep Maria Bartomeu da taraftarlara hitaben yazdığı istifa mektubunda bu tehlikeye dikkat çekmiş ve kulübün bu gidişle kısa süre sonra iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtmişti. Barcelona son dönemde Gerard Pique (2024), Marc-Andre Ter Stegen (2025), Clement Lenglet ve Frenkie de Jong (2026) gibi oyuncularla indirimli olarak sözleşme yenilemiş ve bu oyuncuların kontratlarını uzatmıştı. Ancak iddialar 4 futbolcunun kısa vadeli bir indirimi kabul ettiği ve uzun vadede zamlı bir sözleşme vaadi aldıkları yönünde...

Borçlar 2 kat arttı!

Esport3'ün haberine göre ise Barcelona'nın borçları artık endişe verici duruma geldi ve koronavirüs pandemisi etkisiyle de 2019/2020 sezonunda borçlar tam 2 kat arttı. Eğer Ocak ayına kadar beklenen bazı yüksek meblağ ödemeler gerçekleşmez ise kulübün iflas tehlikesini atlatamayabileceği belirtiliyor. Barcelona bu sezon oyuncu maaşlarında geçen seneye oranla (ayrılan oyuncularla birlikte) 80 milyon euroluk bir azalma sağlasa da finansal durumun hala iyileşmediği bilgisi verildi.











