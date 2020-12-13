Dünya boksunun başkanı Umar Kremlev oldu

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığı’na Rus aday Umar Kremlev seçildi. AIBA Kongresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından faaliyetleri askıya alınan AIBA’da başkanlık için 5 aday yarıştı. 4. tura kadar devam eden yarışta Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreterliği görevini de yürüten Kremlev, 86 delegenin oyunu (Yüzde 57,33) alarak yeni AIBA Başkanı oldu. Kremlev’in en yakın rakibi Hollandalı Boris van der Vorst 46 (Yüzde 30) oy aldı.