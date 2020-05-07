Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği’nden antrenör klinikleri
Faaliyetleri, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından desteklenen ve organize edilen Dünya Basketbol Antrenörleri Birliği (WABC), basketbol ilke, kavram ve temel prensiplerini öğretmek üzere hazırladığı geniş video koleksiyonundan bazılarını yayınlamaya başladı. WABC, bu sayede, COVID-19 salgını esnasında evde kalan kişilere, basketbolun temel prensiplerini dünyanın en iyi antrenörlerinden bazılarından öğrenme fırsatı sunuyor.
Faaliyetleri, FIBA tarafından desteklenen ve organize edilen WABC, basketbol ilke, kavram ve temel prensiplerini öğretmek üzere hazırladığı geniş video koleksiyonundan bazılarını yayınlamaya başladı. WABC, bu sayede, COVID-19 salgını esnasında evde kalan kişilere, basketbolun temel prensiplerini dünyanın en iyi antrenörlerinden bazılarından öğrenme fırsatı sunuyor.
Antrenör Klinikleri, 25 hafta boyunca haftada iki kez WABC'nin Facebook sayfasından yayınlanacak. Klinikler; Olimpiyat Oyunları, FIBA Basketbol Dünya Kupaları, NBA, WNBA, Gençlik Dünya Kupaları ve NBA/FIBA Sınır Tanımayan Basketbol’da yer alan başarılı antrenörlerin tecrübeleri ile aktarılacak.
WABC klinikleri FIBA’nın resmi YouTube kanalından da izlenebilecek. Kanala ulaşmak için tıklayınız.
İlk 10 haftanın yayın programı şu şekilde:
1. Hafta
• 5 Mayıs, TSİ 15.00 – Ettore Messina ile “Mesafe ve zamanlama”
• 7 Mayıs, TSİ 15.00 – Gregg Popovich ile “Spurs Felsefesi Sistemi Temelleri”
2. Hafta
• 12 Mayıs, TSİ 15.00 – Lucas Mondelo ile “1-3-1 Bölge Savunması”
• 14 Mayıs, TSİ 15.00 – Igor Kokoskov ile “Hücum ve Savunmada Yer Belirleme"
3. Hafta
• 19 Mayıs, TSİ 15.00 – Allison McNeill ile “Oyuncuların Karar Verme Sürecini Geliştirme”
• 21 Mayıs, TSİ 15.00 – Ron Adams ile “Golden State Warriors'un Kat Drilleri ve Geçiş Savunması”
4. Hafta
• 26 Mayıs, TSİ 15.00 – Sergio Scariolo ile “Defansif Geçiş”
• 28 Mayıs, TSİ 15.00 – Brett Brown ile “Sert Savunma Alıştırmaları”
5. Hafta
• 2 Haziran, TSİ 15.00 – Don Showalter ile “Yarım Saha Hücumu”
• 4 Haziran, TSİ 15.00 – Pablo Laso ile “Avrupa Basketbolundaki Saldırgan Eğilimler”
6. Hafta
• 9 Haziran, TSİ 15.00 – Svetislav Pesic ile “Geçiş Savunması”
• 11 Haziran, TSİ 15.00 – John Calipari ile “Modern Basketbol”
7. Hafta
• 16 Haziran, TSİ 15.00 – Kenny Atkinson ile “Savunma ilkeleri”
• 18 Haziran, TSİ 15.00 – Paul Henare ile “Hücumda Toplu Oyuncuya Perdeleme Alıştırmaları”
8. Hafta
• 23 Haziran, TSİ 15.00 – Jim Boylen ile “Takım Savunmasını Geliştirme Alıştırmaları”
• 25 Haziran, TSİ 15.00 – Andrej Lemanis ile “Geçiş Savunması Alıştırmaları”
9. Hafta
• 30 Haziran, TSİ 15.00 – Patrick Mutombo ile “Paslaşma ve Topu Yakalama”
• 2 Temmuz, TSİ 15.00 – Patrick Hunt ile “Bölge Savunmasında Perdeleme ve Perdelemesiz Hareketli Hücum”
10. Hafta
• 7 Temmuz, TSİ 15.00 – Rick Carlisle ile “Şut Atma”
• 9 Temmuz, TSİ 15.00 – Juan Antonio Orenga ile “Yakın Şut Çalışmaları”