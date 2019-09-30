Katar’ın başkenti Doha’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’ndaki madalya umudumuz olan Ramil Guliyev dün piste çıktı.

200 metrenin son şampiyonu olarak mücadele eden Guliyev ilk seride yarıştı. İç kulvarda koşan ve bu nedenle biraz sıkıntı yaşayan Guliyev kendini yormamak adına, kontrollü bir şekilde hızını azalttı buna rağmen 20.27’lik derecesiyle serisini 2. bitirip yarı final biletini cebine koydu. Seride ilk sırayı 20.06’yla koşan Büyük Britanyalı Adam Gemili aldı.

İlk seri aynı zamanda en hızlı koşulardan biriydi. Genel klasmanda yarı finale zirvede giren isim Gemili olurken, Ramil Guliyev’in derecesi ilk 10 içinde yer aldı.

‘Bize karşı çalışıyorlar’

Ramil Guliyev yarış sonrası iç kulvarda koştuğu için biraz sitem ederek şunları söyledi: “Sadece iç kulvarda koşmak sıkıntı yaratmadı aynı zamanda 4 tane sert rakip koymuşlar bizim seriye. Her şey de bize karşı iyi çalışıyorlar. İnşallah biz kendi işimizi yaparız. İnşallah yarışı güzel dereceyle bitiririz. Tabii sert bir 200m yarışı olacak ama durumun iyi ve güzel bir dereceyle çıkacağıma inanıyorum”.

Ramil Guliyev yarı final için bugün saat 20.50’de piste çıkacak.

Yasmani kürsü için koşacak

Dünya Şampiyonası’nda üst üste 3. kez final koşacak olan milli atletimiz Yasmani Copello bugün kürsü için piste çıkacak. 400 metre engellide, 2017’de gümüş madalya kazanan Copello saat 22.40’ta koşacak.

Yasmani, Warholm (Norveç), Samba (Katar), Benjamin, Holmes (ABD), Dos Santos (Brezilya), Lahoulou (Cezayir) ve Magi (Estonya) gibi isimler arasından sıyrılarak kendine kürsü şansı arayacak.