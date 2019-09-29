Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde Yasmani Copello, 400 metre engellide final için koştu. 32 yaşındaki milli atlet, çok iyi bir yarış çıkartığı yarı final serisini 48.39’le geçti.

Bu yılki en iyi derecesini koşan Yasmani böylece genel sıralamada 3.sıradan son 8 atlet arasına girerken kariyerinde üst üste üçüncü kez Dünya Şampiyonası finaline kalmayı başardı.

Copello, 2015 Pekin’de 6. olmuş, 2017 Londra’da ise gümüş madalya kazanmıştı. Milli atletimiz ayrıca 2016 Rio Olimpiyatı’nda da da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Final yarın koşulacak

Yasmani’nin genel klasmanda önünde bulunan iki isim ise; şampiyonluğun en büyük favorisi Norveçli dünya rekortmeni Karsten Warholm (48.28) ile Brezilyalı Alison Dos Santos (48.35). 400m Engelli finali yarın saat 22.40’ta koşulacak.

McMaster için itiraz edildi

Yasmani’nin serisinde kusurlu engel geçişi nedeniyle 163.7’den diskalifiye edilen Kyron McMaster için Virgin Adaları Takımı itirazda bulundu. İtiraz final 9 kişiyle koşulacak.

Guliyev piste çıkıyor

Dünya Şampiyonası’nın 3. gününde, madalya beklediğimiz bir diğer atletimiz Ramil Guliyev piste çıkacak. 200 metrenin son dünya şampiyonu, elemeler için saat 20.05’te mücadele verecek.