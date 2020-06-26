Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlar için uyguladığı ikili baraj geçme sisteminin kafa karışıklığını gidermek için, güncel olarak yenilenen bir veri tabanını kullanıma açtı. Dünya Atletizm Birliğinin web sitesi içinde açılan yeni sayfada olimpik branşlarda hem direkt dereceyle kota alan isimler hem de dünya sıralamasına göre o anda kota içinde olan atletler görülebiliyor." denildi.

Dünya Atletizm Birliği daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle süreci durdurmuş, 30 Kasım 2020’ye kadar olan derecelerin Tokyo 2020 kotasını etkilemeyeceğini açıklamıştı.

Daha önce barajı geçen sporcuların haklarının korunduğu liste 1 Aralık 2020’den itibaren yapılacak performanslarla şekillenecek.

Listede bulunan ve daha önce olimpiyatlara vize alan Türk sporcular şöyle:

Kaan Kigen Özbilen (maraton, 6. sırada), Yavuz Ağralı (maraton, 69. sırada), Polat Kemboi Arıkan (maraton, 37. sırada), Mert Girmalegesse (maraton, 84. sırada), Yasemin Can (5 bin metrede 17. sırada, 10 bin metrede 10. sırada), Eda Tuğsuz (cirit atma, 11. sırada), Ramil Guliyev (200 metre, 5. sırada), Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş, 14. sırada), Özkan Baltacı (çekiç atma, 16. sırada), Necati Er (3 adım atlama, 10. sırada), Salih Korkmaz (20 kilometre yürüyüş, 11. sırada), Yasmani Copello (400 metre engelli, 6. sırada), Eşref Apak (çekiç atma, 15. sırada).

Bu arada, atletizm branşında düzenlenecek bireysel yarışmalara bir ülkeden maksimum 3 sporcu katılabiliyor. Maratonda 4 milli sporcu olimpiyat barajını geçerken, oyunlara katılacak sporcular Atletizm Federasyonunun yapacağı seçme sonucunda belirlenecek.