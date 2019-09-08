Dünya 3’üncüsü Demirköse’nin hedefi şampiyonluk

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta yaşayan, iki yıl önce Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 70 kilogramda dünya 3'üncüsü olan Varol Demirköse (49), bu yıl da Gürcistan'da düzenlenecek şampiyonada 78 kiloda dünya şampiyonu olmak için haftanın altı günü antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

40 yıl önce güreşe başlayan Varol Demirköse, yüzlerce sporcu yetiştirmesinin yanı sıra çeşitli turnuvalarda Türkiye şampiyonluğu ve dereceler elde etti. Zonguldak MHP İl Başkanlığı da yapan Varol Demirköse iki yıl önce, 6 ayda 27 kilo vererek 70 kiloyla katıldığı Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapılan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya 3'üncüsü oldu. Geçen yıl Rusya’da yapılan şampiyonada ise yaşadığı sakatlık nedeniyle derece elde edemedi. Bu yıl sakatlığını tamamen yenen Varol Demirköse, Gençlik ve Spor Merkezi’nde öğrencileriyle birlikte antrenmanlar yaparak 8-13 Ekim’de Gürcistan’da yapılacak olan Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanıyor. 78 kiloda mücadele edecek Varol Demirköse, haftanın 6 günü antrenman yaparak dünya şampiyonu olma hedefi için büyük bir gayretle çalışıyor. Yaklaşık 40 yıldır yüzlerce genci güreş sporuyla tanıştırdığını ve milli olmalarını sağladığını anlatan Varol Demirköse şampiyonaya nasıl hazırlandığını da anlattı ve şunları söyledi: "Yaklaşık 40 yıldır güreş sporunun içindeyim. Sporda ve ülkeye hizmette sınır yok. Vetaranlar kategorisinde hayalim şampiyon olup ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak var. Bu branşta inşallah nasip olursa Gürcistan’da yapılacak şampiyonada 78 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. İki yıl önce dünya üçüncüsü olmuştum ama şimdi dünya şampiyonu olmak ve bayrağımızı en yukarda dalgalandırıp istiklal marşımızı okutmaktır. Allah inşallah nasip eder. Burada öğrencilerim var. Onlarda Türk sporuna hizmet ediyorlar. Haftanın 6 günü idman yapıyorum. 3 gün ağırlık, 3 günde minder çalışması yapıyorum. Son haftalarda çift idman yapacağız. Orada rakiplerimizin hepsi geçmişte şampiyonlukları olmuş insanlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, Allah bize nasip edecektir.”

Öğrencilerinden Nurgül Acar da antrenörü olan Varol Demirköse’nin çalışma azmiyle kendilerine örnek olduğunu söyleyerek, “Hocamız dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Biz de birlikte çalışıyoruz. Çalışmalarımız yoğun geçiyor. Biz kendisine güveniyoruz ve başarılar diliyoruz” dedi.

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