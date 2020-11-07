Sakatlığı süren Bryant Dunston‘ın yerine Sertaç Şanlı‘ya sorumluluk vereceklerini belirten Ataman şunları söyledi: “Dunston 1 ay oynamayacak. Onun başına gelen kimsenin başına gelmemiştir. Geçen sene ayağı yandı 5 ay oynamadı, bu sene gözüne parmak girdi retinası yırtıldı. Sertaç, kovidi atlatmak üzere. Ondan negatif sonuç bekliyoruz. Bir transfer düşünmüyoruz, bu sorumluluğu Sertaç’a vereceğiz. Ümit ederim ki başka bir sıkıntı olmaz, sıkıntı olursa da kulüp gereğini yapar”