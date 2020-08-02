Dunning kruger sendromu psikolojik bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Daha çok dunning kruger etkisi ile bilinir. Dunning kruger sendromu bulan psikologların soyadlarından dolayı bu sendroma isimleri verilmiştir.

Dunning kruger sendromu nedir?

Dunning kruger sendromu bir psikolojik sendromdur. Bu sendromda hastalar yetenekleri abartır ve bu durum bilişsel ön yargıyı doğurur. Dunning kruger sendromu Cornell üniversitesinde ki iki psikolog olan Justin Kruger ve David Dunning tarafından tanımlanan bir psikolojik sendromdur. Tanımlanan bu sendrom bu iki akademisyene 2000 yılında nobel ödülü kazandırmıştır. Dunning kruger sendromu kısaca cahil cesareti olarak bilinmektedir. Ayrıca algılamada yanlılık olarak da dunning kruger sendromu tanımlanmıştır.

Dunning kruger sendromu belirtileri nelerdir?

- Bilgisiz kişilerin aşırı özgüvenli olması

- Niteliksiz kişilerin kendilerinin bu şekilde olduklarının farkında olmamaları

- Niteliksiz kişilerin kendi niteliklerini abartma yolunu izlemeleri

- Niteliksiz kişilerin kimin gerçekten nitelikli olduğunu görememeleri

- Her zaman bilgiyi ve eğitimi hor görmek

- Yaptıkları işi sürekli gürültülü olarak yapmaları

- İş ortamında bütün işleri yapmak istemek

- Her duruma karşı tecrübeli olduğunu düşünme

- Sürekli yalan söylemek

- Söyledikleri sözleri inkar etmek

- Başarısız oldukları bir işi gizleme ihtiyacı hissetme

- Riyakar davranışlar

- Ferdiyetçilik

- Yüksek özgüven

- Kendini dev aynasında görme

- En bilgili kendisinin olduğuna inanma

- Algılamada yanılma

Dunning kruger sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Dunning kruger sendromu tedavisi uzman psikologlar tarafından yapılır. Uzman psikologlar hastanın yaşam öyküsünü dinler. Yapılan terapiler sonucu dunning kruger tedavisine başlanır. Dunning kruger sendromu tedavisi kişiye özeldir. Dolayısıyla sendroma şikayetçi olan kişilerin tedaviye nasıl bir cevap vereceği ve ne kadar sürede belirtilerden kurtulacağı doktor tarafından yapılan testler sonucu belli olur. Dunning kruger sendromunun kesin olarak bir tedavisi yoktur. Çünkü bu hastalar herhangi bir sendrom taşıdığına veya hasta olduklarına ikna olmazlar. Bu yüzden tedavi seçenekleri de bu hastalara yönelik olarak geliştirilmediğinden dolayı seçenekler kısıtlıdır.

Cehaletten doğan bir sendrom olduğundan dolayı dunning kruger sendromlu kişiler tedavi olmaya ve hatta hasta olduklarına da inanmazlar. Bundan dolayı tedavi seçenekleri oldukça dardır. 21. yüzyıla geldiğimizde Dunning kruger sendromunun net bir tedavisi hala bulunamamıştır.

Dunning kruger sendromu testi nasıl yapılır?

Dunning kruger testi psikologlar tarafından yapılır. Sendromu taşıyan kişi önce detaylı olarak dinlenir. Sendromun kendine özgü belirtileri olduğundan dolayı bu belirtilerin çoğunu taşıyan kişilere Dunning kruger sendromu teşhisi konulur. Psikolojik bir sendrom olduğundan dolayı psikologlar belirtilere yönelik bir test yapar. Kişilere belirli olarak bazı sorular sorulur. Kişinin verdiği cevap psikolog tarafından not edilir. Bu şekilde kişinin dunning kruger sendromu olup olmadığı kolayca tespit edilir.

Dunning kruger sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Dunning kruger sendromu bir psikolojik sendrom olduğundan dolayı tedavi edilmesi gereken bir sendromdur. Ayrıca bu kişiler toplum tarafından sıklıkla dışlanabilir. Bundan dolayı bu sendromu taşıyan kişilerin toplumdan soyutlanmaması için tedavi edilmesi gerekir. Tedavisi psikologlar tarafından yapılan bir takım terapiler ile yapılmaktadır. Dunning kruger sendromu olan kişiler cahil cesareti dediğimiz durumları yaşarlar. Bundan dolayı çevresi tarafından hoş karşılanmazlar. Ayrıca kendilerinde de bu durumun farkında olmadığından dolayı bu durum kişiyi etkileyebilir.

Dunning kruger riyakar davranışlara sebep olabilir. Ayrıca bu kişiler yüksek özgüven sahibi kişilerdir. Bu özgüven hayatlarında bazı olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sendromdan kurtulmak için bu yüzden bu kişilerin biran önce tedavi edilmesi gerekir. Dunning kruger sendromu toplumda sık rastlanılan bir psikolojik sendromdur. Toplumun belirli bir kesimini etkilediğinden dolayı tedavi olunması şarttır.