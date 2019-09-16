Dündar Keşaplı’dan TFF’ye ziyaret

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı, TFF’nin başkentteki yönetim binasını ziyaret etti.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy’un ağırladığı Keşaplı, USSI’nin çalışmaları hakkında bilgi verirken, Gürsoy’dan da TFF’nin faaliyetleri ve yarın Roma’da başlayacak olan ve Türk Milli Takımı’nın da katıldığı Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında bilgi aldı.

Gürsoy, Keşaplı’dan “Sesi Görenler” olarak andıkları Görme Engelliler Milli Takımı’na İtalya’dan medya desteği sağlanması konusunda destek istedi. Keşaplı da bu konuda elinden geleni yapacağını belirtti.

Gürsoy ve Keşaplı, iki ülke ve iki kurum arasındaki iş birliği yapılabilecek konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ömer Gürsoy, görüşmede, günün hatırasına, Keşaplı’ya üzerinde adının yazılı olduğu 10 numaralı milli takım forması hediye etti.