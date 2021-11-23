ROMA-İtalya Spor Yazarları Derneği'nin Roma şubesi yönetim kuruluna ilk kez 2009 yılında seçilen Keşaplı, üst üste 4. defa bu göreve seçilmeyi başardı.

USSI Roma’da bu göreve getirilen ilk yabancı uyruklu gazeteci olan Keşaplı, yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında yabancı basın ve uluslararası kurumsal ilişkiler görevini üstlendi.

Keşaplı, göreve dördüncü kez seçilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “İtalyan dostlarıma, 4. kez beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bu aynı zamanda onların güvenini fazlasıyla kazandığımı gösteriyor. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama gerçekten çok gururluyum ve onurluyum.” dedi.

Türk medyasının önde gelen kanallarının temsilciliğini yürüten aynı zamanda İtalyan medyası önemli kanallarıyla da işbirliği yapan Keşaplı’nın görev süresi 4 yıl olacak.

USSI Roma Yönetim Kurulu Başkanlığına ise RAI Sport kanalının müdür yardımcısı Jacopo Volpi seçildi.

Keşaplı, bugüne kadar Ronaldo, Platini, Roberto Carlos, Alessandro Del Piero, Lionel Messi, Ronaldinho, gibi daha birçok yıldız isimle özel röportajlara imza atmasıyla tanınıyor.