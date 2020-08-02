Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir. Bu durumda bağırsak damarlarında kan akışının hızlanması gözlemlenir. Bağırsaklarda kan akışının artması ile de beyinde kan akışında yavaşlama gerçekleşecektir. En sonunda da vücut sistemlerinde bazı semptomlar gelişir.

Dumping sendromu nedir?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Dumping Sendromunun oluşma süresi her hastaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı hastalarda bu belirtiler 3 saat sonra bile oluşabilmektedir. Bu sebeple Dumping Sendromu, Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu olarak ikiye ayrılmaktadır. Dumping Sendromu genellikle diyet değişiklikleri ile tedavi edilebilir fakar ağır bir şekilde Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu durumun tedavisi için cerrahi ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir.

Dumping sendromu belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Dumping Sendromu hastaya, sendromun tipine ve semptomlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtiler genellikle yemeklerden hemen sonra meydana gelmektedir. Meyve şekeri yani fruktoz, sofra şekeri yani sükroz açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi ise ortaya çıkma ihtimali de yükselmektedir. Bazı hastalar Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu belirtilerini bir arada yaşayabilmektedir.

Erken dumping sendromu belirtileri:

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

Dumping sendromu testi nasıl yapılır?

Dumping Sendromu yaşayan kişilere 4 tane test uygulanabilmektedir. Bu testler şunlardır:

Mide Boşalma Testi: Bu test hastanın midesinin yemekten sonra yaklaşık 1 ile 4 saat içerisinde ne kadar boşalmış olduğunu ölçmektedir. Test uygulamasının hemen öncesinde radyoaktif maddeler içeren bir öğün tüketilir. Özel bir tarayıcı aracılığı ile besinin sindirim sistemindeki hareketleri incelenir.

Radyolojik Testler: Bu testte hastaya baryum verilerek ve baryumun sindirim sistemindeki hareketli anlık olarak izlenir. Bu test ile bağırsaklarda meydana gelebilecek tıkanıklıklar net olarak gözlemlenebilmektedir.

Gastroskopi: Ucunda kamera ve ışık kaynağı bulunan ince bir endoskop ile sırası ile yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı incelenerek herhangi bir probleme sebep olabilecek farklı tıbbi sorunlar araştırılır.

Glukoz Tolerans Testi: Minimum sekiz saatlik açlık süresi sonunda kan alınır ve kan şekeri değerine bakılır. Hemen arkasından içeriğinde glukoz bulunan sıvı içirilir. Yaklaşık 3 saate kadar olan süre içerisinde hastadan her 30 dakikada bir kan örneği alınmaktadır. Bu test ile vücudun kan şekerini düzenlemek için insülini ne şekilde kullandığı test edilmektedir.

Dumping sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Dumping Sendromu tedavi edilmezse beraberinde farklı komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Bu komplikasyonlar sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar:

Afferent loop sendromu: Ağrı ile beraber ani bir kusma gerçekleşir. Kusma fışkırma şeklindedir. Ağrı ise kusma ile beraber geçer. Tedavi edilmezse B12 vitamini eksikliği ile anemi ya da malabsorbsiyon gelişir. Tedavisi cerrahidir.

Efferent ans sendromu: İnternal fıtıklaşmaya bağlı bir durumdur. Hasta gıda ve safra karışımı bir sıvı kusar. Cerrahi tedavi gereklidir.