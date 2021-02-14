Dumlupınar: 2 puan kayıp olarak bakıyorum

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da karşılaşmanın başında penaltıdan buldukları golle maça 1-0 önde başladıklarını vurguladı.

Bir çok net pozisyon bulduklarına dikkati çeken Dumlupınar, şunları söyledi: "90 dakika boyunca oyuna hakim olduğumuzu düşünüyorum. 1-0’dan sonra ikinci golü bulmamız gerekiyordu. Biraz da paylaşımcı olmamız gerekiyordu. Bir çok net fırsat yakaladık. İkinci yarı maalesef 2 bireysel hatamızdan dolayı 2-1 mağlup duruma düştük. Ondan sonra oyunu hiç bırakmadık ve son dakikada bulduğumuz golle maçı 2-2 berabere bitirdik. Belki siz ’Bir puan kazandık.’ diye nitelendirebilirsiniz ama ben bugün bir puan kazanç değil, 2 puan kayıp olarak bakıyorum. Çünkü galibiyeti hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. İki takımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yarından itibaren Altay maçının hazırlıklarına başlayacağız."