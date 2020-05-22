İri yaprakları bulunan Dulavrat Otunun gövdesi diken biçiminde görünür. İçerisindeki mikro kırıcı maddeler sayesinde, eski dönemlerden itibaren sağlık için kullanılır. Yaz aylarında mor çiçekler açan bu otsu bitki, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde geleneksel tıpta kullanılıyor. Ateş düşürücü, antibiyotik etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Dulavrat otu nedir?

Bileşikler denilen bitkiler ailesine ait olan Dulavrat Otu, yol kenarlarında kendiliğinden yetişebilen bitkiler gurubunda bulunuyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında bulunan ot, modern çağda halk arasında çeşitli hastalıkların oluşması durumunda kullanılıyor.

Hemen her insan tarafından bilinen bu otun faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Doğumda meydana gelen çatlakların giderilmesi, vücutta meydana gelen iltihaplanmalar, derideki yaraların geçirilmesi Dulavrat Otu sayesinde mümkün olabiliyor.

Dulavrat otunun faydaları nelerdir?

Sağlık için önemli bir yeri olan Dulavrat Otu, hemen hemen 1000 yıldır kullanılıyor. Sağlıkta birçok konuda kullanılan bitki türü, doktor tavsiyesi altında birçok hastalığa çözüm üretebilir.

- Antioksidan maddeleri sayesinde, vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar. Kanda bulunan, yaralı, enfeksiyonlu hücreleri dışarıya atma görevi görür. Bir yandan vücudun temizlenmesini sağlarken, öte taraftan hormonların daha sağlıklı biçimde çalışmasına katkı sunar. Tüm bu faydaları sayesinde, vücudun hastalıklara engel olmasına yardımda bulunur.

- Böbrek üzerinde bulunan bezlerin aktif hale gelmesini sağlayıp, rahatça tuvalete çıkabilme imkanı sunar. Ayrıca böbreklerde meydana gelebilecek taş ve diğer maddelerin önüne set teşkil edebilir.

- Ciltte sedef, egzama, sivilce akne gibi rahatsızlıkların giderilmesi adına tercih edilebilir. Bunun için Dulavrat Otu yağı kullanılması son derece fayda sağlayacaktır. Ayrıca tahrişi yok eder. Hücrelerin tahrişe neden olmasını, kontrolün kaybedilmesini engeller. Vücudun işlevlerini sağlaması için direnç katar.

- İçeriğindeki inülin maddesi sayesinde, kanda bulunan şeker oranının dengede kalmasını sağlayabilir. Bitki uzmanları tarafından özellikle şeker rahatsızlığı bulunan kişilere tavsiye edilebiliyor.

- Mide ve akciğer kanserlerinin oluşmasını engeller. Kanser oluşmuşsa, kanserli hücrelerin daha fazla vücuda yayılmasının önüne geçer. Bu anlamda Dulavrat Otu halen bilimsel araştırmaların en önemli konularının başında gelir.

- Kişide meydana gelen üst solunum rahatsızlıklarının önüne geçer. Vücudun kısa bir süre içinde bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur. Bağışıklığın güçlenmesiyle, vücut hastalıklara karşı daha fazla dirençli hale gelebilir.

Dulavrat otu ne işe yarar?

Dulavrat Otu, insan sağlığının daha iyi olmasını konusunda birçok yarara sahiptir. Bu yararlarından istifade edebilmek adına, ilk olarak uzmanlara danışılmalı ve kontrollü şekilde bu bitki tüketilmelidir.

Kepek ve saç dökülmesinin önüne geçer

Dulavrat Otu hazırladıktan sonra banyo yapacağınız suyun içerisine veya şampuanların içine katarak, saç dökülmesi, kepek gibi sorunları ortadan kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Dulavrat Otu ayrıca saçın çok daha güçlü olmasını sağlayabiliyor.

Gut hastalığını önleyicidir

Dulavrat Otu, insan sağlığında önemli bir yere sahiptir. Gut hastalığı gibi çok önem ifade eden hastalığın tedavisinde bu bitkinin faydalı olabileceğine dair bulguların olduğu belirtiliyor.

Dulavrat otu ne için kullanılır?

Dulavrat Otu kişisel sağlığın korunabilmesi için tüketilebiliyor. Kullanımının aşırı olmamasına dikkat edildiği sürece, belirttiğimi tüm faydalarından yararlanılması mümkün olabilir.

Kızamık hastalığı tedavisinde kullanılıyor

Yüzyıllardan bu yana insan sağlığını tehdit etmiş olan Kızamık hastalığının tedavisi için Dulavrat Otu tercih edilebiliyor. Bunun için uzman tavsiyesi olmalıdır.

Rahatlama amacıyla kullanılıyor

Dulavrat Otu, kemiklerde oluşan kronik yorgunluğun önüne geçebiliyor. Kişide meydana gelebilecek depresyon ve psikolojik rahatsızlıkların önüne rahatlatıcı özelliği sayesinde geçebiliyor.

Dulavrat otu nasıl tüketilir?

Dulavrat Otu kullanımı diğer bitkilerde olduğu gibidir. İlk olarak Dulavrat Otu bitkisinin yaprakları çıkarılarak kurutulmalıdır. Daha sonra kurutulan yapraklar, kaynamakta olan suyun içerisine atılıp, 1-2 dakika daha kaynatılmalıdır. Ardından tüp kapatılmalıdır. İşlem tamamlandıktan sonra, minimum 10 dakika demlenmesi için bir kenarda bekletilmelidir.

Günde en fazla 1 bardak olarak tüketilebilir. Dulavrat hazırlandıktan sonra, içilerek tüketilebileceği gibi tonik biçimine getirilip kullanılabilir. Bunun için pamukla deriye sürülmesi yeterli olacaktır. Bitkinin kısaca faydaları ve kullanımı böyle gerçekleştirilir. Uzmanlardan bilgi alarak kullanımı hakkında daha fazla detaya ulaşılabilir.



